Деспотович сыграл 15 минут в матче против «Ахмата» и покинул поле из-за травмы

Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович получил травму в матче своей команды против «Ахмата» из Грозного.

На 12-й минуте Деспотович получил удар по ногам от центрального защитника противников Зорана Нижича. В итоге футболист не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле. Вместо Деспотовича на замену вышел форвард Иван Игнатьев.

Джордже Деспотович выступает за «Рубин» с 2020 года. Всего в футболке казанского клуба серб провел 28 матчей, в которых отметился 15 голами. Серб пока не играл в составе своей национальной сборной, однако выступал за её молодежные составы.