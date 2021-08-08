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Россия. Премьер-лига

Деспотович сыграл 15 минут в матче против «Ахмата» и покинул поле из-за травмы

08 Августа 2021 • 20:40 Комментировать
Рубин
2:1
Ахмат
окончен
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Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович получил травму в матче своей команды против «Ахмата» из Грозного.

На 12-й минуте Деспотович получил удар по ногам от центрального защитника противников Зорана Нижича. В итоге футболист не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле. Вместо Деспотовича на замену вышел форвард Иван Игнатьев.

Джордже Деспотович выступает за «Рубин» с 2020 года. Всего в футболке казанского клуба серб провел 28 матчей, в которых отметился 15 голами. Серб пока не играл в составе своей национальной сборной, однако выступал за её молодежные составы.
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин РПЛ Ахмат Джордже Деспотович
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