Стали известны сроки восстановления Деспотовича

Стали известны сроки восстановления сербского нападающего казанского «Рубина» Джордже Деспотовича. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, серб сможет появиться на футбольном поле лишь через 3-4 недели. Футболист получил удар по ногам от защитника противников из «Ахмата».

Казанцы добыли волевую победу над соперником (2:1). В составе «Рубина» голом отметился Сад Хакшабанович. Второй мяч оказался автоголом нападающего «Ахмата» Габрэля Янку.

Джордже Деспотович в 3 матчах в текущем сезоне за «Рубин» отметился 1 забитым голом. «Рубин» добыл максимально возможные 9 зачетных баллов после трёх туров российского чемпионата.