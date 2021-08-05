«Рубин» рассматривает покупку вингера «Крыльев Советов»

Вингер «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в ближайшее время может стать футболистом «Рубина», сообщает Transfermarkt.ru.

По информации портала, казанский клуб ищет замену ушедшему в «Динамо» полузащитнику Денису Макарову. Зиньковский сейчас рассматривается как приоритетный вариант. Его контракт с самарским клубом заканчивается в декабре этого года. «Рубин» намерен как можно скорее организовать процесс переговоров с «Крыльями». Предполагаемая сумма составит около двух миллионов евро.

Прошлый сезон Зиньковский провел в ФНЛ. В составе самарцев он выходил на поле в 37 матчах, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.