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Россия. Премьер-лига

«Рубин» рассматривает покупку вингера «Крыльев Советов»

05 Августа 2021 • 21:57 Комментировать
Арсенал Тула
...
Крылья Советов
07.08 17:30
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Вингер «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в ближайшее время может стать футболистом «Рубина», сообщает Transfermarkt.ru.

По информации портала, казанский клуб ищет замену ушедшему в «Динамо» полузащитнику Денису Макарову. Зиньковский сейчас рассматривается как приоритетный вариант. Его контракт с самарским клубом заканчивается в декабре этого года. «Рубин» намерен как можно скорее организовать процесс переговоров с «Крыльями». Предполагаемая сумма составит около двух миллионов евро.

Прошлый сезон Зиньковский провел в ФНЛ. В составе самарцев он выходил на поле в 37 матчах, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Антон Зиньковский
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