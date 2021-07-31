29-летний сербский полузащитник казанского «Рубина» Джордже Деспотович сравнил себя с Вангой. Всё дело в том, что игрок перед матчем против тульского «Арсенала» в рамках второго тура Тинькофф РПЛ предугадал исход поединка 3:0 в пользу казанского клуба.

После матча, на официальной странице клуба в «Инстаграме» появилось видео, в котором хавбек рассказывает, как y него это получилось: «Потому что я чувствую. У меня сила, как y бабы Ванги».

Стоит взять во внимание, что и сам Деспотович также отметился голом в этом противостоянии, забив пенальти. Следующий матч чемпионата «Рубин» проведёт дома, против команды «Ахмат»