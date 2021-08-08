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Россия. Премьер-лига

Талалаев: «Мне очень понравилась связка сегодня Кукуян - Кварацхелия. Очень хорошая, я бы вручил две статуэтки»

08 Августа 2021 • 22:30 Комментировать
Рубин
2:1
Ахмат
окончен
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я хотел поблагодарить свою команду, я горжусь, как играют мои ребята. А камень преткновения в том, что мы не забиваем свои голы. Выход один на один Конате, пенальти из-за красной карточки Бегичу, потому что он не попадает в мяч и сбивает нападающего. А второй момент, за что мы получили красную карточку - мы просмотрели сейчас два раза. Человек прокидывает мяч не в створ ворот, улетает, у нас  догоняет его игрок Пуцко. Дали абсолютно правильно желтую, но кто-то свыше, видимо, считает, что «Рубину» нужнее победа. Мне очень понравилась связка сегодня Кукуян - Кварацхелия. Очень хорошая, я бы вручил две статуэтки, потому что семь атак во втором тайме, мы вдесятером продолжали играть в футбол, срывались фолами «Рубина» на нашей половине. Ни одной желтой карточки игрокам «Рубина» не показали. У нас же любое нарушение на Кварацхелии, рисовал он, не рисовал, каралось желтыми карточками.

Еще раз, на мой взгляд, мы играли достаточно хорошо, я считаю, что не совсем достойно, что команда, которая в створ пробила… хотя не в створ же, ведь штанга не считается за удар в створ. То есть, один удар с игры создала команда соперника, при этом говорить, что они здорово играли? Замечательно! Мы проиграли, мы будем ждать эту команду в Грозном. Еще раз, я поблагодарил ребят за хорошую работу.

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Андрей Талалаев Ахмат
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окончен Рубин 2:1 Ахмат 2.35 3.25 3.15
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