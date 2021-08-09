​«Ахмат» сделал заявление по поводу судейства

«Ахмат» на страницах своего официального сайта опубликовал заявление, в котором раскритиковал работу Павла Кукуяна (главный арбитр) и Игоря Панина (ВАР) на матче грозненцев против «Рубина» (поражение 1:2).

«Ахмат» описал ошибки судей, которые, по мнению клуба, лишили команду набора очков в Казани. Грозненцы готовят обращение на этот счёт в судейский корпус и экспертно-судейскую комиссию.

Кроме того, «Ахмат» попросил больше не назначать Кукуяна и Панина на матчи команды в какой-либо роли.

Ранее представитель тренерского штаба «Ахмата» заявил, что без судейской помощи «Рубин» - полный ноль».