Хакшабанович высказался о своей игре в составе «Рубина»

Футболист средней линии казанского «Рубина» Сеад Хакшабанович высказался о своей игре за клуб после победного матча против «Ахмата», в котором игрок стал автором одного из голов команды.

«Я счастлив голу и голевой передаче, тому что помог команде. Вся команда рада победе. Мы ее сегодня заслужили», - приводит слова Хакшабановича официальный сайт казанцев.

Сеад также отметил, что ему хочется помогать команде ещё больше, а пока он не играет на максимуме своих возможностей, так как ему ещё требуется время на адаптацию к коллективу и российскому футболу в целом.

Следующий матч «Рубина» - еврокубковый. В рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций команда решит судьбу путевки в плей-офф в матче с польским «Ракувом». Поединок состоится в четверг, 12 августа в 19:00 по времени Москвы. Это будет ответная игра, первое противостояние, прошедшее в Польше, завершилось безголевой ничьей