«Рубин» дожал «Ахмат» в концовке

Матч «Рубин» - «Ахмат» получился украшением третьего тура РПЛ. Грозненцы выиграли первый тайм благодаря чудесному исполнению штрафного Даниилом Уткиным. После перерыва гости остались в меньшинстве, и соперник благодаря ударам Сеада Хакшабановича и Оливера Абильдгора вырвал победу - 2:1.

«Рубин» вступил в непростую пору плотного графика, когда приходится совмещать еврокубковые матчи с играми чемпионата. Насколько долго продлится такая пора, ещё неизвестно, но пока она такова. Чтобы стало проще, казанский клуб попросил передвинуть матч с «Ахматом» на два с половиной часа вперёд, и в РПЛ пошли ему навстречу.

Что касается «Ахмата», то у него еврокубков нет и никогда раньше не было. Грозненская команда никак не может сделать решающий шаг в Европе, на протяжении уже более чем десяти сезонов болтаясь в основном в середине таблицы. «Ахмату» мешают перепады и чередование хороших матчей с неудачными, но преподнести сюрприз он всегда может.

Во втором туре команда из столицы Чечни проиграла у себя дома «Сочи», а в третьем туре она не постеснялась дать в гостях бой вернувшему себе статус одного из лидера «Рубину». Подопечные Андрея Талалаева открыли счёт на исходе получаса игры, когда Уткину удался классный удар со штрафного в девятку (0:1). Таким образом он в какой-то мере исправился за автогол в предыдущем туре.

Во втором туре команда из столицы Чечни проиграла у себя дома «Сочи», а в третьем туре она не постеснялась дать в гостях бой вернувшему себе статус одного из лидера «Рубину». Подопечные Андрея Талалаева открыли счёт на исходе получаса игры. Абильдгор перед своей штрафной сфолил на Уткине, и тому удался классный удар со штрафного в левую девятку (0:1). Таким образом он в какой-то мере исправился за автогол в предыдущем туре.

Первый тайм, надо сказать, лучше провели гости, которые были острее у чужих ворот. «Рубиновым» не хватало то ли настроя, то ли определённой свежести после непростого выезда в Лиге конференций к польскому «Ракуву». Поэтому Леониду Слуцкому пришлось в перерыве поговорить со своими подопечными, чтобы они стали лучше действовать во второй половине матча. К тому же, задачу отыграться для казанцев осложняла потеря Деспотовича, заменённого на 15-й минуте из-за травмы.

В начале второго тайма счёт мог быстро стать 0:2. Уткин навесил с углового, Тимофеев пробил вторым этажом в створ, и от больших проблем казанцев спас Дюпин. Андрей Талалаев часто сетует на нереализованные моменты, и это был как раз тот случай. Надо было тогда забивать «Ахмату», если он хотел выигрывать, поскольку вскоре гости остались вдесятером.

Шелия покинул пределы штрафной и поставил шлагбаум выходившему с ним один на один Ивану Игнатьеву, за что получил красную карточку от арбитра Кукуяна после видеоповтора. То есть это было прямое удаление за лишение соперника явной возможности гол. Талалаев выпустил вратаря Мелихова, пожертвовав Уткиным, которого убрал на замену, и первый же эпизод принёс для Мелихова пропущенный гол – прямым ударом со штрафного отличился Хакшабанович (1:1).

Тут «Рубин» уже почуял, что ситуация складывается в его пользу, и приложил хорошие усилия, дабы дожать противника, оставшегося в меньшинстве. На 70-й и 80-й минутах опасными выстрелами отмечался Хвича, но за «Ахмат» работали сначала Мелихов, а затем перекладина. Хакшабанович подал угловой с правого края на дальнюю штангу, и Абильдгор результативно пробил головой также в дальний угол (2:1).

«Рубин» спасается от поражения и набирает девять очков, теперь в таблице троевластие. Помимо казанцев, столько же баллов у «Зенита» и «Динамо». Теперь волжанам предстоит переключиться на Лигу конференций и обыграть в четверг дома «Ракув». А «Ахмат», идущий с тремя очками на двенадцатом месте, примет в следующем матче «Динамо».

Кирилл Иванцов