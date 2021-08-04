«Рубин» подпишет защитника «Беневенто»

Казанский «Рубин» близок к приобретению защитника «Беневенто» Монтассара Талби, сообщает Tuttomercatoweb.

Известно, что трансфер уже согласован. Стороны улаживают детали контракта, который будет рассчитан, скорее всего, на 3-4 года. Сделка должна быть завершена сегодня или завтра. Это подтвердил спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа.

Футболист сборной Туниса последние три сезона провел в турецком «Ризеспоре». За этот период он сыграл 57 матчей, забил 2 гола и получил 8 желтых карточек. В составе «Беневенто» на поле Талби ни разу не вышел, поскольку присоединился к клубу в июле этого года как свободный агент.