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Россия. Премьер-лига

«Рубин» подпишет защитника «Беневенто»

04 Августа 2021 • 20:14 Комментировать
Рубин
...
Ахмат
2.00 3.40 3.85
08.08 20:00
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Казанский «Рубин» близок к приобретению защитника «Беневенто» Монтассара Талби, сообщает Tuttomercatoweb.

Известно, что трансфер уже согласован. Стороны улаживают детали контракта, который будет рассчитан, скорее всего, на 3-4 года. Сделка должна быть завершена сегодня или завтра. Это подтвердил спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа.

Футболист сборной Туниса последние три сезона провел в турецком «Ризеспоре». За этот период он сыграл 57 матчей, забил 2 гола и получил 8 желтых карточек. В составе «Беневенто» на поле Талби ни разу не вышел, поскольку присоединился к клубу в июле этого года как свободный агент.

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