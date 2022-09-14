Ганчаренко: «Мы никак его не заслуживали поражения, но футбол бывает жесток»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:2) дал комментарий по игре.

- Мне нравится, когда команда играет «с листа» и понимает все тактические моменты, о которых мы говорим, как использовать свои сильные стороны и нивелировать сильные стороны соперника. Большинство игроков сегодня это очень хорошо понимало. Очень энергозатратная игра была с нашей стороны. Но, к сожалению, мы, наверное, сегодня заслуживали большего, чем поражение. Мы никак его не заслуживали, но футбол бывает жесток. Нам надо продолжать верить в то, что мы делаем. Те игроки, которые к нам пришли, они очень сильно изменили лицо команды. Надеюсь, что дальше мы больше будем набирать очков в чемпионате.

- Все ли получилось из того, что вы планировали в матче? Чем удивил ЦСКА в кубковом матче?

- Сложно говорить, что твой план может тут играть на 100%. Надо понять, что ЦСКА сейчас находится высоко, у него игровой ритм такой, но мы моментами смотрелись достаточно неплохо. Еще раз то, что нам надо было убрать какие-то сильные стороны ЦСКА. К сожалению, мы пропустили стандарт, тот который не стоило пропускать, и еще в концовке быструю атаку, когда мяч у нас был, и мы его просто потеряли. Это, конечно, очень сильно обидно. Может быть, нам еще не хватает нескольких дней для того, чтобы детально доработать какие-то моменты.