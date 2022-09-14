Федотов: «Урал» всегда в моём сердце, «Уралмаш»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Понятное дело, что уже много времени прошло, но сегодня вы играете против «Урала», команды, которая для вас очень много значит. Сегодня в Екатеринбурге болельщики смотрят матч 20-летней давности, в котором вы играли. Что сейчас для вас «Урал»?

- Мне прислали. Что «Урал»? Любой соперник принципиален, «Урал» всегда в моем сердце, «Уралмаш». Это как бы производственное от «Уралмаша». Может быть, чуть больше эмоций, эмоциональности, но и всё. На этом аналогия заканчивается. Мы готовимся, кубковый матч. Тем более, с равными по рангу. Раньше было как? В Кубке изначально команды выходят 50/50, вторая лига, все отдаются со страстью. Мы видим, что все в этом турнире используют ротацию, много новичков у «Урала», мы хотим посмотреть, насколько они готовы, сегодня как раз мы увидим это.