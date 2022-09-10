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Кубок России

​ЦСКА и «Урал» сыграют без ВАР

 
10 Сентября 2022 • 17:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
14.09 17:30

Российский футбольный союз в субботу обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи второго тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Стоит отметить, что одна из восьми игр пройдёт без использования системы ВАР. Речь идёт о матче между ЦСКА и «Уралом», который состоится в Москве.

Главным рефери на эту игру был назначен Рафаэль Шафаев. Что касается ВАР и АВАР, то информации о назначениях нет.

Стоит напомнить, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается в новом и довольно необычном формате. Для клубов Премьер-лиги турнир начался с групповой стадии.

Действующим обладателем Кубка России является «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал
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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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