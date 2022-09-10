​ЦСКА и «Урал» сыграют без ВАР

Российский футбольный союз в субботу обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи второго тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Стоит отметить, что одна из восьми игр пройдёт без использования системы ВАР. Речь идёт о матче между ЦСКА и «Уралом», который состоится в Москве.

Главным рефери на эту игру был назначен Рафаэль Шафаев. Что касается ВАР и АВАР, то информации о назначениях нет.

Стоит напомнить, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается в новом и довольно необычном формате. Для клубов Премьер-лиги турнир начался с групповой стадии.

Действующим обладателем Кубка России является «Спартак».