Масалитин — об игре ЦСКА – «Урал»: «У кого резерв лучше, тот и победит»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о том, чего ждёт от матча Фонбет Кубка России между «армейцами» и «Уралом».

«Ждать от этого матча чего-то сверхъестественного не стоит. Сможем посмотреть у ЦСКА ближайший резерв. У кого резерв лучше, тот и будет владеть инициативой и победит», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

По мнению эксперта, оба клуба прибегнут к ротации, потому что в чемпионате предстоят сложные игры.

ЦСКА встретится с «Уралом» в рамках второго тура группового этапа Фонбет Кубка России, матч пройдет сегодня, 14 сентября, начало игры запланировано на 17:30 по мск.