Защитник «Урала» Бевеев прокомментировал поражение от ЦСКА

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев высказался после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 2-го тура Фонбет Кубка России.
«Играли неплохо. Второй тайм больше владели мячом. У ЦСКА было больше владение по матчу. Не пропусти мы на последних минутах, была бы серия пенальти», — передает слова Бевеева «Чемпионат».
Футболист заявил, что команда не экономила силы, никто не делит игры на Кубок и чемпионат, всем хочется прогрессировать, но пока не все получается.
ЦСКА одержал победу над «Уралом» в рамках матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:1. Победный мяч забил Милан Гайич в компенсированное время игры.
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