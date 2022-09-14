Защитник «Урала» Бевеев прокомментировал поражение от ЦСКА

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев высказался после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 2-го тура Фонбет Кубка России.

«Играли неплохо. Второй тайм больше владели мячом. У ЦСКА было больше владение по матчу. Не пропусти мы на последних минутах, была бы серия пенальти», — передает слова Бевеева «Чемпионат».

Футболист заявил, что команда не экономила силы, никто не делит игры на Кубок и чемпионат, всем хочется прогрессировать, но пока не все получается.

ЦСКА одержал победу над «Уралом» в рамках матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:1. Победный мяч забил Милан Гайич в компенсированное время игры.