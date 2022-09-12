Григорий Иванов рассказал, почему проголосовал за перенос матчей Фонбет Кубка России

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о решении перенести матчи Фонбет Кубка России в ноябре.

За перенос игр с 8-10 и 18-19 ноября на конец ноября проголосовали 13 клубов, двое были против, а одна команда воздержалась. Причиной этому стал товарищеский матч сборной России против Боснии и Герцеговины, который запланирован на 19 ноября.

«Я голосовал за то, чтобы перенести кубковые матчи. Иначе получался бы большой перерыв между осенним и весенним отрезком», — заявил Иванов «РБ Спорту».

Президент екатеринбургского клуба сообщил, что команда хотела поехать на сборы, но если осенний отрезок продлится, то сбора не будет, игрокам будет предоставлен отпуск на полтора месяца.