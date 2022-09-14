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Федотов: «Очень серьёзная беговая нагрузка, и мы освежили фланги»

 
14 Сентября 2022 • 20:16 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Урал
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Уралом» (2:1) объяснил кадровые решения.

- Замена двух латералей связана с тем, что не шла фланговая игра?

- Мы преследовали несколько целей, как раз разделили нагрузку. Очень такая серьезная беговая нагрузка, и мы освежили фланги. Я думаю, что здесь и слева, и справа у нас появились моменты с доставкой, передачами. Я думаю, что Баха [Бактиёр Зайнутдинов] в этой роли создал очень хорошую напряженность. Немного подзабыл, что надо еще быстрее покрывать зону, включаться и возвращаться на фланг. Нам немного не хватало динамики развития наших атак. Посмотрим, завтра покажем, но это очевидные вещи, когда есть зона за спинами защитников и на флангах, мы не пытались быстро этим воспользоваться.

- Почему для освежения атаки вы выбрали Заболотного и Яковлева, а не кого-то из основного трио нападения Карраскаль - Медина - Чалов?

- По той же причине, что мы говорили. Эти ребята несли основную нагрузку в прошлых турах. У нас через два дня предстоит матч очередной чемпионата РПЛ. Людям дали передохнуть и почувствовать тот же тонус ребятам, которые имели мало игровой практики.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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