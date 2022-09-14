Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Тарханов считает, что «Урал» сможет навязать борьбу ЦСКА

 
14 Сентября 2022 • 13:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
Через 2 ч. 29 мин.

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Урал».

По мнению специалиста, команда из Екатеринбурга сможет дать бой фавориту в предстоящей встрече.

«Матч будет интересный. Также хочется посмотреть, какие составы выберут тренеры. Думаю, что «Урал» захочет посмотреть на своих новичков, они приобрели качественных футболистов. ЦСКА —  фаворит, но «Урал» не будет мальчиками для битья», — цитирует Тарханова «РБ Cпорт».

Напомним, что возглавляет «Урал» экс-наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко. По мнению Тарханова, в предстоящем матче он будет переживать лишь за результат своей нынешней команды и не будет ощущать принципиальности противостояния.

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 14 сентября. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Александр Тарханов Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Владивосток 2:1 Иртыш Омск 1.45 4.05 6.80
Идет 0 минута Амкал 2:2 Звезда Санкт-Петербург 3.50 3.70 2.00
Идет 0 минута Челябинск 0:0 Тюмень
14.09  15:00 Локомотив Москва ... Краснодар 2.55 3.55 2.65
14.09  15:00 Сочи ... Торпедо Москва
14.09  15:00 Зенит-Ижевск ... Химик-Август
14.09  16:00 Пересвет Домодедово ... Рязань
14.09  16:00 СКА-Ростов ... Кубань Холдинг
14.09  17:30 Крылья Советов ... Зенит 4.40 4.20 1.74
14.09  17:30 Ростов ... Оренбург 1.49 4.50 6.80
14.09  17:30 ЦСКА Москва ... Урал 1.47 4.40 7.60
14.09  18:00 Динамо Брянск ... Строгино
14.09  18:00 Динамо Ставрополь ... Черноморец Нв
14.09  18:00 Металлург Липецк ... Ротор
14.09  18:00 Муром ... Торпедо Владимир
14.09  18:30 Авангард Курск ... Спартак Тамбов
14.09  18:30 Спартак Кострома ... Текстильщик
14.09  19:00 Динамо Петербург ... Ленинградец
15.09  15:00 Спартак-Нальчик ... СтавропольАгроСоюз
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
14:36 · Россия. Премьер-лига
Комппер продолжает обсуждать своё будущее с «Локомотивом»
14:30 · Кубок России
«Сочи» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:30 · Кубок России
«Локомотив» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:02 · Кубок России
«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на очный кубковый матч
13:10 · Кубок России
Тарханов считает, что «Урал» сможет навязать борьбу ЦСКА
12:30 · Кубок России
«Амкал» - «Звезда»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
10:53 · Кубок России
Гасилин дал прогноз на матч «Локомотив» - «Краснодар»
07:37 · Кубок России
Смолов сыграл юбилейный матч за «Динамо»
03:46 · Кубок России
Даса рассказал о своих эмоциях после дебюта за «Динамо»
13 Сентября
21:50 · Кубок России
Нгамалё прокомментировал свой дебютный матч за московское «Динамо»
21:41 · Кубок России
PARI: клиенты ставят на выход «Амкала» в следующий этап Кубка России
21:25 · Кубок России
Как «Динамо» переиграло «Ахмат» - видео видео
20:44 · Кубок России
​Фигуристка Медведева посетила матч «Динамо»
20:28 · Кубок России
Йоканович: «Заслужили победу»
19:54 · Кубок России
Наумов уверен в том, что «Локомотив» одолеет «Краснодар»
Все новости