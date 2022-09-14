Тарханов считает, что «Урал» сможет навязать борьбу ЦСКА

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Урал».

По мнению специалиста, команда из Екатеринбурга сможет дать бой фавориту в предстоящей встрече.

«Матч будет интересный. Также хочется посмотреть, какие составы выберут тренеры. Думаю, что «Урал» захочет посмотреть на своих новичков, они приобрели качественных футболистов. ЦСКА — фаворит, но «Урал» не будет мальчиками для битья», — цитирует Тарханова «РБ Cпорт».

Напомним, что возглавляет «Урал» экс-наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко. По мнению Тарханова, в предстоящем матче он будет переживать лишь за результат своей нынешней команды и не будет ощущать принципиальности противостояния.

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 14 сентября. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.