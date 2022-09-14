Ганчаренко: «Если ты имеешь за шесть дней три игры, то ты вынужден делать ротацию»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- У вас сегодня серьезные перестановки, как минимум количественные, произошли, некоторые лидеры остались в резерве. Это элемент ротации, это Кубок или что это?

- Думаю, если посмотреть все команды, какую ротацию ты можешь сделать, потому что для этого у тебя есть обойма, для этого ты приглашаешь игроков. И если ты имеешь за шесть дней три игры, то ты вынужден делать ротацию. В нашем случае надо давать игровую практику, чтобы понимать сильные и слабые стороны, чтобы улучшать нашу игру.

- Всего несколько футболистов из ЦСКА остались в команде, с которыми вы работали. Насколько вам тяжелее, чем год назад, например, готовиться к этой команде?

- Тут скорее то, что мы понимаем, что это команда Федотова. То есть, ты готовишься к схеме Федотова, под тех игроков, которые у него есть, поэтому сильные и слабые стороны игроков мне в любом случае известны, но есть еще поведение тренера, здесь это надо учитывать в первую очередь.