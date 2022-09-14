Мостовой не уверен в победе ЦСКА над «Уралом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча ЦСКА – «Урал» в рамках Фонбет Кубка России.

«Не знаю, сможет ли ЦСКА обыграть «Урал». Я вижу, что будет борьба. Я не жду, что ЦСКА легко разберется», — цитирует слова Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что у «армейцев» есть хороший состав для ротации, а у екатеринбургского клуба только два человека выходят на замену.

ЦСКА примет «Урал» на своем поле в рамках второго тура группового этапа Фонбет Кубка России, встреча пройдет сегодня, 14 сентября, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.Ru.