Алдонин считает, что матч с ЦСКА будет принципиален для Ганчаренко

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «армейцы» примут на своём поле «Урал».

Напомним, что с прошлого месяца екатеринбуржцев возглавляет экс-наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко.

По мнению Алдонина, предстоящая встреча будет иметь для белорусского специалиста принципиальный характер.

«Наверное, для Виктора Михайловича Ганчаренко это немного принципиальный матч с бывшей командой, но не для всего «Урала». Ганчаренко знает способности некоторых футболистов ЦСКА, возможно, это поможет «Уралу», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Также бывший игрок считает, что тренерский штаб «армейцев» выпустит основной состав на предстоящую игру, чтобы не нарушать «химию».

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 14 сентября. Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.