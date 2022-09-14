ЦСКА продлил беспроигрышную серию до шести матчей

ЦСКА благодаря победе над «Уралом» со счётом 2:1 в розыгрыше Фонбет Кубка России продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей.

Команда Владимира Федотова не знает поражений уже больше месяца. В последний раз ЦСКА на выезде уступил «Зениту» 13 августа. После этого игроки ЦСКА одержали пять побед и однажды сыграли вничью.

Следующий матч «армейцев» состоится в субботу, 17 сентября. Команда в рамках розыгрыша РПЛ отправится в гости к московскому «Торпедо», замыкающему турнирную таблицу чемпионата с одним набранным очком. ЦСКА с 20 набранными баллами идёт вторым в турнире, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.