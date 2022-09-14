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Кубок России

Дебютные голы Виллиана и Гайича позволили ЦСКА обыграть «Урал» Виктора Ганчаренко

 
14 Сентября 2022 • 19:25 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Урал
окончен

В матче второго тура Кубка России «Урал» гостил у ЦСКА.

Протокол игры  
ЦСКА Москва2:1Урал
(1:0) Виллиан да Силва77'  
  86'_Yushin A. (1:1)
(2:1) Милан Гайич  
Тороп ВладиславВиллиан IIДивеев ИгорьМойзес Барбоза РобертоФукс БруноНабабкин КириллМухин МаксимОбляков Иван 78' (Заболотный Антон ( 78') Кучаев Константин 69' (_Mendez V. ( 69') Ермаков НикитаГайч Адольфо  30' 61' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 61')
Запасные: Акинфеев ИгорьБоков ДанилаМендес ВикторМедина ХесусГайич Милан IIIЛукин МатвейЗделар СашаКарраскаль ХорхеЗайнутдинов БактиёрЧалов Фёдор
Алексеев Никита IIБевеев Мингиян  59'Кулаков ДенисГогличидзе ЛеоИллой-Айет ЭммерсонЕгорычев АндрейСиссе ИбраимаГазинский ЮрийВлут РайРанджелович ЛазарКаштанов Алексей
Запасные: Мишкич ДаниэльБыковский ИльяПодберёзкин ВячеславЮшин АлександрЛандаков ДмитрийБикфалви ЭрикУрунов ОстонЖелезнов ЮрийБегич СильвиеСунгатулин ФанильГаджимурадов Рамазан
14 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

Видео

Гол Гайча отменен из-за офсайда (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол Гайча отменен из-за офсайда (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Виллиана Роши (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Виллиана Роши (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Александра Юшина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Александра Юшина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Милана Гайича (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Милана Гайича (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

Лидеры группы D между собой, Виктор Ганчаренко против ЦСКА. Много дополнительных подоплёк можно было найти под гостевым матчем «Урала», но вряд ли они были нужны. «шмели» постепенно расправляют крылья под руководством белорусского специалиста. Сначала победили «Сочи» в Кубке России, потом «Торпедо» в чемпионате, и вот – прибыли на дуэль с ЦСКА. Но на многое в Москве рассчитывать не стоило, «армейцы» в прекрасной форме, идут сразу за «Зенитом» в табели о рангах РПЛ.

Но на кубковую игру Владимир Федотов применил масштабную ротацию. Даже очень масштабную – Тороп, Фукс, Набабкин, Кучаев, Ермаков, Гайч появились в старте. ЦСКА по сути предъявил резерв, чем позволил «Уралу» сыграть с собой на равных. Интересно, что Гачнаренко тоже поберёг лидеров – Бикфалви, Подберёзкин, Гаджимурадов и Юшин начали матч в запасе. И со скамейки запасных увидели шикарный момент, который запорол Гайч. После идеального заброса из глубины Адольфо получил чистый выход 1 на 1, но не попал в ближний угол.

Больше владели мячом «армейцы», но не играли с преимуществом. «Урал» смело отвечал своими атаками на выпады хозяев, частенько ловили ошибки обороны соперника. Так с левого края штрафной Егорычев подал на дальнюю штангу, откуда Рай Влут в касание пробил чуть выше перекладины. Оборона «армейцев» же просто наблюдала за происходящим. Более голевым момент всё-таки был у Гайча, но в обоюдоострой и плотной борьбе команды докатили первый тайм до нулевой ничьей.

Во второй половине встречи Федотов обновил фланги, выпустив Гайича и Зайнутдинова, а на исходе часа вышел лидер «Урала» Эрик Бикфалви и Остон Урунов. А мгновением позже Егорычев мог организовать красивый гол после заброса Ранджеловича, но с линии ворот вынес мяч Дивеев, подстраховавший Торопа. ЦСКА атаковал реже и, казалось, что при такой пассивности дело дойдёт до серии пенальти. Но одним моментом «армейцы» склонили чашу весов на свою сторону.

Подача от левого угла поля нашла голову Виллиана Роши, а бразилец пробил впритирку с дальней штангой – 1:0. «Урал» моментально ответил: Бикфалви затылком продлил подачу с фланга, а Юшин идеально замкнул дальний угол, однако победа всё-таки осталась за ЦСКА. На третьей компенсированной минуте матча Милан Гайич лучше всех сориентировался на добивании, после того как Андреев отразил удар Заболотного – 2:1.

Вот так дебютные голы бразильского и сербского защитников принесли ЦСКА победу над «Уралом» в довольно сложном матче.

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ЦСКА Москва Урал
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окончен Сочи 1:3 Торпедо Москва
окончен Зенит-Ижевск 5:1 Химик-Август
окончен Пересвет Домодедово 2:1 Рязань 2.55 2.80 2.95
окончен СКА-Ростов 0:3 Кубань Холдинг 2.25 2.90 3.30
окончен Крылья Советов 2:0 Зенит 4.40 4.20 1.74
окончен Ростов 3:1 Оренбург 1.49 4.50 6.80
окончен ЦСКА Москва 2:1 Урал 1.47 4.40 7.60
окончен Динамо Брянск 3:1 Строгино 1.60 3.80 5.00
окончен Динамо Ставрополь 1:2 Черноморец Нв 3.35 2.80 2.30
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