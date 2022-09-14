Федотов: «Совершенно правильно, когда начинаешь охранять счёт, тогда тебе долетит»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Уралом» (2:1) оценил соперника и ответил по персоналиям.

- Забили первый гол, потом стали играть слишком близко к своим воротам, пропустили. В связи с чем так начали играть? Это «Урал» так хорошо играл, или была установка на удержание?

- Нет-нет. Мы еще раз говорим, что надо было воспользоваться тем пространством, когда соперник стал рисковать, и мы большими силами шел вперед, нам не хватило воспользоваться этим пространством. Совершенно правильно, когда начинаешь охранять счет, тогда тебе долетит. Не встретили на фланге, не доиграли на дальней штанге, это как раз потеря концентрации с этим связана. Нужно было искать шансы в своих быстрых атаках.

- Во втором тайме был момент, когда Ермаков сфолил на футболисте «Урала», и вы ему втык сделали. Дело в этом финте, или надо было зону контролировать?

- Конечно, игрок лицом к своим воротам, он находится в крайне сложной ситуации, нарушение правил для команды обороняющихся - как манна небесная. Нужно было оказывать давление, заставить его ошибиться и этим воспользоваться, готовить свою атаку. Хотелось бы, чтобы анализ шел постоянно, и у него отложилось, что такие эмоциональные фолы, их не нужно допускать. Надо понимать, где это нужно делать, а где в этом нет необходимости.

- Адольфо Гайч получает все больше и больше времени и начал забивать. Как оцените его прогресс, насколько довольны его формой, видите ли в нем в будущем игрока стартового состава?

- Прогресс есть, он очевиден, поэтому он получает больше игрового времени, всё от него зависит, чтобы этот прогресс шел по своей прямой вверх. Тогда человек… мы всегда говорим: «Кто ставит футболиста в состав? Кто?» Футболист сам себя ставит в состав! Своей игрой, своим отношением, своим мастерством. Поэтому всё в руках футболистов.

- Два месяца назад вы играли с «Уралом» Игоря Шалимова. Чем «Урал» Ганчаренко отличается?

- Не хотелось бы мне здесь проводить эти аналогии. Мы проработали, посмотрели, увидели новые краски, идеи. Зачем мы сравнительную характеристику будем выносить на суд зрителей? Там работал специалист, сейчас другой работает. Я думаю, что аналитики и эксперты всё расскажут за нас.