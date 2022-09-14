Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Федотов: «Совершенно правильно, когда начинаешь охранять счёт, тогда тебе долетит»

 
14 Сентября 2022 • 20:28 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Урал
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Уралом» (2:1) оценил соперника и ответил по персоналиям.

- Забили первый гол, потом стали играть слишком близко к своим воротам, пропустили. В связи с чем так начали играть? Это «Урал» так хорошо играл, или была установка на удержание?

- Нет-нет. Мы еще раз говорим, что надо было воспользоваться тем пространством, когда соперник стал рисковать, и мы большими силами шел вперед, нам не хватило воспользоваться этим пространством. Совершенно правильно, когда начинаешь охранять счет, тогда тебе долетит. Не встретили на фланге, не доиграли на дальней штанге, это как раз потеря концентрации с этим связана. Нужно было искать шансы в своих быстрых атаках.

- Во втором тайме был момент, когда Ермаков сфолил на футболисте «Урала», и вы ему втык сделали. Дело в этом финте, или надо было зону контролировать?

- Конечно, игрок лицом к своим воротам, он находится в крайне сложной ситуации, нарушение правил для команды обороняющихся - как манна небесная. Нужно было оказывать давление, заставить его ошибиться и этим воспользоваться, готовить свою атаку. Хотелось бы, чтобы анализ шел постоянно, и у него отложилось, что такие эмоциональные фолы, их не нужно допускать. Надо понимать, где это нужно делать, а где в этом нет необходимости.

- Адольфо Гайч получает все больше и больше времени и начал забивать. Как оцените его прогресс, насколько довольны его формой, видите ли в нем в будущем игрока стартового состава?

- Прогресс есть, он очевиден, поэтому он получает больше игрового времени, всё от него зависит, чтобы этот прогресс шел по своей прямой вверх. Тогда человек… мы всегда говорим: «Кто ставит футболиста в состав? Кто?» Футболист сам себя ставит в состав! Своей игрой, своим отношением, своим мастерством. Поэтому всё в руках футболистов.

- Два месяца назад вы играли с «Уралом» Игоря Шалимова. Чем «Урал» Ганчаренко отличается?

- Не хотелось бы мне здесь проводить эти аналогии. Мы проработали, посмотрели, увидели новые краски, идеи. Зачем мы сравнительную характеристику будем выносить на суд зрителей? Там работал специалист, сейчас другой работает. Я думаю, что аналитики и эксперты всё расскажут за нас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Челябинск 0:1 Тюмень
окончен после пенальти Локомотив Москва 2:2 Краснодар 2.55 3.55 2.65
окончен Сочи 1:3 Торпедо Москва
окончен Зенит-Ижевск 5:1 Химик-Август
окончен Пересвет Домодедово 2:1 Рязань
окончен СКА-Ростов 0:3 Кубань Холдинг
окончен Крылья Советов 2:0 Зенит 6.40 4.40 1.50
окончен Ростов 3:1 Оренбург 1.45 4.60 7.00
окончен ЦСКА Москва 2:1 Урал
окончен Динамо Брянск 3:1 Строгино 1.57 3.90 5.30
окончен Динамо Ставрополь 1:2 Черноморец Нв 4.40 2.90 1.95
окончен Металлург Липецк 1:2 Ротор
Идет 0 минута Муром 0:1 Торпедо Владимир
окончен Авангард Курск 3:2 Спартак Тамбов
окончен Спартак Кострома 1:4 Текстильщик
Идет 0 минута Динамо Петербург 1:0 Ленинградец
15.09  15:00 Спартак-Нальчик ... СтавропольАгроСоюз
15.09  17:30 Спартак Москва ... Факел 1.35 5.40 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
21:24 · Кубок России
Заболотный: «Победа тяжёлая»
21:19 · Кубок России
Пономарёв высказался за участие медийных команд в Кубке России
20:57 · Кубок России
Песьяков ответил на вопрос о состоянии здоровья Медведева
20:48 · Кубок России
Канчельскис дал комментарий о поражении «Зенита» в Самаре
20:35 · Кубок России
Комитет по этике РФС рассмотрит оскорбления игрока «Амкала» в адрес судьи
20:35 · Кубок России
Канищев заявил, что не удивился поражению «Зенита» от «Крыльев Советов»
20:28 · Кубок России
Федотов: «Совершенно правильно, когда начинаешь охранять счёт, тогда тебе долетит»
20:20 · Кубок России
Сергеев заявил, что «Крыльям Советов» повезло в матче с «Зенитом» 1
20:16 · Кубок России
Федотов: «Очень серьёзная беговая нагрузка, и мы освежили фланги»
20:11 · Кубок России
Семак назвал причины поражения «Крыльям Советов» 1
20:09 · Кубок России
Защитник «Урала» Бевеев прокомментировал поражение от ЦСКА
20:07 · Кубок России
Федотов указал на недостатки своей команды в игре с «Уралом»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Беспроигрышная серия «Ростова» во всех турнирах достигла 11 матчей
19:55 · Кубок России
ЦСКА продлил беспроигрышную серию до шести матчей
19:52 · Кубок России
Тренер «Торпедо» Гордеев: Ребята не верят в вылет команды в Первую лигу
Все новости