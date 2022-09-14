Ганчаренко: «Знаете, можно желтых карточек насовать, пенальти в нашу сторону можно, красных карточек»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:2) остался недовольным вопросом журналиста.

- Вопрос по Адольфо Гайчу и Бруно Фуксу. Они появились в ваше время, и многие их списали...

- Почему мне сейчас говорить об игроках ЦСКА? Я понимаю, что вам они интересны. Но если я возьму статистику результативных ошибок, которые против «Реала», то есть, «Урала» - то, что «Урал» не пробил ни одного пенальти, то, что предпосылок, чтобы какой-то простой фол дали в нашу сторону… это никому не интересно, к большому сожалению. А большое количество ошибок, которое против нас накопилось - это как расходный материал. Знаете, можно желтых карточек насовать, пенальти в нашу сторону можно, красных карточек. Интересны только «Спартак» и ЦСКА, а «Урал», к сожалению, не интересен. Поэтому что мне говорить об игроках ЦСКА?