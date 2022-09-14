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Кубок России

Президент «Урала» — о матче с ЦСКА: «Сегодня была непроигрышная игра»

 
14 Сентября 2022 • 21:50 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Урал
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение в матче 2-го тура Фонбет Кубка России от ЦСКА (1:2).

«Сегодня была непроигрышная игра. Так получилось, но играли хорошо», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Что касается последних результатов, то есть недовольство только этой игрой с ЦСКА, сказал президент клуба. Иванов добавил, что службы «Урала» хорошо сработали, поэтому удалось подписать новичков в последний день трансферного окна.

«Урал» проиграл ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

В предстоящем матче екатеринбургский клуб примет на своем поле «Ахмат»17 сентября.

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