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Федотов указал на недостатки своей команды в игре с «Уралом»

 
14 Сентября 2022 • 20:07 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Урал
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Уралом» (2:1) дал комментарий по игре.

- Я думаю, настоящий кубковый поединок со своим сценарием, своей интригой. Что не получалось немножко - у нас было много предпосылок для быстрого и качественного развития своих атак. Мы мало использовали пространства за спинами соперника. Как только мы это делали, мы создавали, была напряженность, но вот временами этого не доставало. Мы слабо, немного задействовали фланги, оттуда не исходило угроз. Тем не менее, забили со стандарта, стандарт пришел на выручку, но не доиграли эпизод, пропустили. Я думаю, что тот финальный штурм, который нам принес заслуженную победу… Но было непросто. Мы к этому готовились, что команда соперника меняется, обрела нового тренера, мы видели черты новой игры, новых идей. Мы понимали, что поединок будет непростой.

- Вся команда бросилась к Милану Гайичу, когда он забил гол. Были не только рады победному голу, а что именно он забил. Почему?

- Я думаю, к любому другому бросились бы так же. Здесь есть команда, которая переживает друг за друга, которая помогает, которая ощущает плечо. Мы видели, всегда такая атмосфера. Она и должна быть, это показатель того, что команда имеет огромное желание, тем более, при своих зрителях, на домашнем стадионе иметь дух победителя, выигрывать, вырывать такие непростые матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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