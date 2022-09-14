Заболотный: «Победа тяжёлая»

Во втором раунде группового этапа Фонбет Кубка России московский ЦСКА одолел со счетом 2:1 «Урал», заработав важные три очка. Нападающий московского клуба Антон Заболотный признал, что успех в матче с аутсайдером российской Премьер-лиги дался непросто, в силу того, что наставник ЦСКА Владимир Федотов решил предоставить важным игрокам отдых.

- Почему победа тяжёлая? Ротация состава была, ребята, которые вышли, немного меньше игрового тонуса имели. «Урал» всё-таки тоже хорошо играл, второй тайм чуть скомканный получился, но ребята все справились, - цитирует игрока новостное агентство ТАСС.