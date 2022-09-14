​Тороп – в воротах ЦСКА на матч с «Уралом»

В среду ЦСКА проведёт домашний матч второго тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Урала». Наставник московской команды Владимир Федотов решил включить в стартовый состав таких игроков:

Тороп, Мойзес, Дивеев, Фукс, Роша, Набабкин, Мухин, Обляков, Кучаев, Ермаков, Гайч.

Как видим, место в воротах ЦСКА с первых минут займёт Владислав Тороп. Игорь Акинфеев начинает игру на скамейке для запасных.

С капитанской повязкой ЦСКА на поле выведет Кирилл Набабкин.

Матч между ЦСКА и «Уралом» стартует в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.