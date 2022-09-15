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Кубок России

Гогличидзе: Мы хорошо играли против ЦСКА

 
15 Сентября 2022 • 14:57 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Урал
окончен

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал результат матча 2-го тура Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:2).

«С ЦСКА у нас все получалось, играли хорошо. Создавали моменты: были штрафные, угловые. В конце ЦСКА выбежал в контратаку и реализовал свой момент», — сказал Гогличидзе «Чемпионату».

Игрок отметил, для «Урала» важна каждая игра, как в Кубке, так и в чемпионате страны.

Екатеринбургский клуб проиграл ЦСКА в рамках матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 1:2, пропустив последний гол в компенсированное время встречи.

В предстоящей игре «Урал» примет на своем поле «Ахмат» 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Лео Гогличидзе
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