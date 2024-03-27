Гладилин рассказал, благодаря кому сборная Грузии пробилась на Евро-2024

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о выходе сборной Грузии на Евро-2024.

По его словам, в выходе национальной команды на главный европейский международный турнир большая заслуга главного тренера грузин Вилли Саньоля, который возглавляет сборную Грузии с февраля 2021 года.

- Саньоль смог создать боеспособную команду, обыгравшую довольно сильного соперника - Грецию. Я очень рад за грузин, что они смогли отобраться на чемпионат Европы, - приводит слова Гладилина «Газета.ру».

Напомним, в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на Евро грузинская команда оказалась сильнее Люксембурга, забив два безответных мяча, а в финале команда выбила Грецию, победив в серии послематчевых пенальти. Это первый выход на большой турнир для грузинской сборной.

Напомним, турнир пройдёт в Германии ближайшим летом.