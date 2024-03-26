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Экс-игрок сборной Грузии: «Время настало, мы можем сделать главный шаг в истории» эксклюзив

26 Марта 2024 • 17:42 Комментировать
Грузия
...
Греция
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Через 1 ч. 20 мин.

Бывший грузинский футболист пермского «Амкара» и сборной Грузии Зураб Цискаридзе верит, что его национальная команда сможет войти в историю и выйти на Евро-2024, обыграв дома команду Греции. Об этом Зураб рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Время настало, у сборной Грузии отличный потенциал сделать свой главный шаг в истории. Все возможно, и вся страна в это верит. Главное, чтобы футболисты в такой момент не перегорели, если они справятся с эмоциями, все будет хорошо», - говорит Цискаридзе нашему корреспонденту.

Напомним, что в полуфинале стыковых матчей на Евро в Пути С грузинские футболисты одолели сборную Люксембурга (2:0), а сборная Греции дома расправилась со сборной Казахстана (5:0).

Текстовую трансляцию матча сборных Грузии и Греции проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Зураб Цискаридзе

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ГРУЗИЯ ГРЕЦИЯ
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