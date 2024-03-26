Джанашия: «Каждый в сборной Грузии боролся до последнего»

Бывший форвард московского «Локомотива», а также сборной Грузии Заза Джанашия в восторге от первого выхода в истории грузинской команды на крупный футбольный турнир. Вечером 26 марта грузины в серии пенальти обыграли сборную Греции (4:2) после нулевой ничьей в основное время и овертайм.

«Сумасшедшие эмоции! Столько лет ждали и дождались! Ребятам большое спасибо, каждый боролся до последнего. Во время пенальти у меня было такое волнение… Я даже на поле так не волновался, как сейчас. Это был ужас», - делится своими эмоциями Джанашия с Metaratings.

Напомним, что выход на Евро стал для сборной Грузии не только первым в истории этой команды выходом на чемпионат Европы, но и первым в истории выходом на крупный футбольный турнир с момента обретения независимости.

Грузия едет на Евро-2024