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Хвича травмировался матче сборных Грузии и Греции

26 Марта 2024 • 22:25 Комментировать
Грузия
0:0
Греция

В овертайме сборная Грузии в решающем поединке против Греции потеряла свою главную звезду. Поле покинул вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, замена произошла на 111-й минуте матча. Вместо Хвичи на поле появился Георгий Квилитая.

Напомним, что за два тайма основного времени команды так и не смогли забить друг другу. В итоге с нулевым счётом сборным пришлось начать овертайм. Сейчас идёт второй дополнительный тайм, но счёт до сих пор не открыт.

Следить за ходом матча можно в текстовой трансляции на нашем портале. Возможно, нас ожидает серия послематчевых пенальти, которая и определит сборную, ставшую 22-й участницей Евро-2024.

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Сборная Грузии Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги

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