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Чемпионат Европы по футболу 2024

Журавель – о сборной Грузии: «На таком безумном стадионе нельзя было не выйти на Евро»

26 Марта 2024 • 23:10 Комментировать
Грузия
0:0
Греция

Тимур Журавель, комментатор «Матч ТВ» прокомментировал победу сборной Грузии над командой Греции и последующий выход кавказской команды на Евро-2024. Судьба матча, напомним, решилась в серии пенальти – грузины оказались сильнее, 4:2. Основное время и овертайм завершились нулевой ничьей.

«Пропустил сам матч, но включил на серию пенальти. На таком безумном стадионе нельзя было не оформить Судя по кадрам начала празднования, это последний день в истории тбилисского стадиона», - пишет Журавель в своём телеграм-канале.

Больше подробностей о матче грузинской и греческой сборных – в нашем ревью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Тимур Журавель

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