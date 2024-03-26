Журавель – о сборной Грузии: «На таком безумном стадионе нельзя было не выйти на Евро»

Тимур Журавель, комментатор «Матч ТВ» прокомментировал победу сборной Грузии над командой Греции и последующий выход кавказской команды на Евро-2024. Судьба матча, напомним, решилась в серии пенальти – грузины оказались сильнее, 4:2. Основное время и овертайм завершились нулевой ничьей.

«Пропустил сам матч, но включил на серию пенальти. На таком безумном стадионе нельзя было не оформить Судя по кадрам начала празднования, это последний день в истории тбилисского стадиона», - пишет Журавель в своём телеграм-канале.

Больше подробностей о матче грузинской и греческой сборных – в нашем ревью.