Капелло оценил выход сборной Грузии на чемпионат Европы – 2024

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнение о выходе национальной команды Грузии на чемпионат Европы – 2024.

«Выход сборной Грузии на Евро показал, что Кварацхелия – отличный игрок!» – приводит слова итальянского специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что грузины обыграли сборную Греции в серии пенальти и впервые вышли в финальный турнир европейского первенства. В основное и дополнительное время команды голов не забили, а в серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказалась Грузия – 4:2.

Таким образом, Грузия сыграет в одной группе со сборными Португалии, Чехии и Турции. Турнир пройдёт в Германии с 17 июня по 17 июля.