Кавазашвили: «Само попадание на чемпионат Европы является для Грузии большим успехом»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил перспективы национальной команды Грузии на чемпионате Европы.

Напомним, вчера, 26 марта, сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, 4:2 — пен) и вышла в финальную стадию чемпионата Европы. На групповом этапе турнира ей будут противостоять команды Турции, Португалии и Чехии.

По мнению Кавазашвили, уже само попадание на Евро можно назвать для Грузии успехом.

«Грузия и Турция — это вечные соперники. С Чехией и Португалией играть будет тоже непросто, но в целом уже само попадание на чемпионат Европы является для Грузии большим успехом», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ру».

Чемпионат Европы состоится в Германии и пройдёт он в период с 14 июня по 14 июля.