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Чемпионат Европы по футболу 2024

Камоцци: «Хвича способен вывести сборную Грузии на чемпионат Европы»

26 Марта 2024 • 16:12 Комментировать
Грузия
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Греция
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Через 3 ч. 15 мин.

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о влиянии грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии на свою национальную команду.  

Напомним, сегодня, 26 марта, сборная Грузии встретится с командой Греции в матче за право принять участие в финальной стадии чемпионата Европы 2024 года.

«Хвича — топ-игрок, чемпион Италии. Он способен вывести сборную Грузии на Евро-2024, но для этого надо сыграть свой лучший матч», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Матч Грузия — Греция состоится в Тбилиси. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Сборная Грузии Наполи Хвича Кварацхелия Франко Камоцци ещё теги

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ГРУЗИЯ ГРЕЦИЯ
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