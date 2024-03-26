Камоцци: «Хвича способен вывести сборную Грузии на чемпионат Европы»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о влиянии грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии на свою национальную команду.

Напомним, сегодня, 26 марта, сборная Грузии встретится с командой Греции в матче за право принять участие в финальной стадии чемпионата Европы 2024 года.

«Хвича — топ-игрок, чемпион Италии. Он способен вывести сборную Грузии на Евро-2024, но для этого надо сыграть свой лучший матч», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Матч Грузия — Греция состоится в Тбилиси. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.