Стало известно, с кем сыграет Грузия на Евро-2024

Сборная Грузии впервые пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.

Грузинская национальная команда взяла верх над соперниками из Греции в решающем матче отборочного пути C (4:2) после нулевой ничьей в игровое время. В финальной стадии турнира, которая пройдёт грядущим летом в Германии, сборная Грузии сыграет в группе F, где её соперниками станут Турция, Чехия и Португалия. Поединки запланированы на 18, 22 и 26 июня соответственно.

По итогам основного отборочного этапа Евро-2024 Грузия финишировала четвёртой в своей группе с 8 набранными очками после 8 матчей, уступив Норвегии (11 очков), Шотландии (17) и Испании (21).