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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Грузии и Греции не открыли счёт по итогу первого тайма

26 Марта 2024 • 20:54 Комментировать
Грузия
0:0
Греция
1 3.50 X 3.05 2 2.35
2-й тайм

Важнейший очный матч в квалификации на Евро-2024 проводят национальные команды Грузии и Греции. Он проходит в эти минуты в Тбилиси на арене «Борис Пайчадзе» при оглушающей поддержке болельщиков в красно-белых цветах.

По итогу первого тайма командам там и не удалось открыть счёт – 0:0. Ближе к концу первого тайма грузинская команда имела опаснейший момент у ворот соперника, но забить так и не смогла.

Напомним, что следить за ходом матча можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Ведь путёвку на Евро заберёт лишь одна из играющих команд, третьего не дано.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Греции Сборная Грузии

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ГРУЗИЯ ГРЕЦИЯ
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