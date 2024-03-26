Сборные Грузии и Греции не открыли счёт по итогу первого тайма

Важнейший очный матч в квалификации на Евро-2024 проводят национальные команды Грузии и Греции. Он проходит в эти минуты в Тбилиси на арене «Борис Пайчадзе» при оглушающей поддержке болельщиков в красно-белых цветах.

По итогу первого тайма командам там и не удалось открыть счёт – 0:0. Ближе к концу первого тайма грузинская команда имела опаснейший момент у ворот соперника, но забить так и не смогла.

Напомним, что следить за ходом матча можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Ведь путёвку на Евро заберёт лишь одна из играющих команд, третьего не дано.