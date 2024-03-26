Чивадзе — о сборной Греции: «Это очень организованная команда»

Бывший защитник сборной СССР Александр Чивадзе ответил на вопрос о том, является ли Греция фаворитом в матче с Грузией.

«Это очень организованная команда. Мало пропускают, а в атаке может сыграть ошеломляюще. Но только дома. Так что, посмотрим. Не хочу сейчас об этом», — цитирует Чивадзе livesport.

Сегодня, 26 марта, сборная Грузии примет на своем поле национальную команду Греции в рамках финального матча стыкового раунда Евро-2024.

Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.