Бывший игрок сборной Грузии оценил шансы команды на выход на Евро-2024

Экс-футболист сборной Грузии Леван Кения в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против Греции. Напомним, победитель встречи напрямую выйдет в групповой этап чемпионата Европы, который состоится летом в Германии.

«Как ни банально, я считаю, что шансы у Грузии и Греции 50 на 50. Очень важно, что матч состоится у нас дома, это придаст сил, а также большим усилением станет выход на поле Хвичи. Вся страна с нетерпением ждет эту игру», – сказал Кения.

Напомним, сборная Грузии может выйти на чемпионат Европы впервые в своей истории. В полуфинале стыков команда Вилли Саньоля обыграла сборную Люксембурга со счётом 2:0.