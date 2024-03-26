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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бывший игрок сборной Грузии оценил шансы команды на выход на Евро-2024

26 Марта 2024 • 13:34 Комментировать
Грузия
...
Греция
1 3.50 X 3.05 2 2.35
Через 5 ч. 8 мин.

Экс-футболист сборной Грузии Леван Кения в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против Греции. Напомним, победитель встречи напрямую выйдет в групповой этап чемпионата Европы, который состоится летом в Германии.

«Как ни банально, я считаю, что шансы у Грузии и Греции 50 на 50. Очень важно, что матч состоится у нас дома, это придаст сил, а также большим усилением станет выход на поле Хвичи. Вся страна с нетерпением ждет эту игру», – сказал Кения.

Напомним, сборная Грузии может выйти на чемпионат Европы впервые в своей истории. В полуфинале стыков команда Вилли Саньоля обыграла сборную Люксембурга со счётом 2:0.

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ГРУЗИЯ ГРЕЦИЯ
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