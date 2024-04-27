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Чемпионат Европы по футболу 2024

​УЕФА критикуют за то, что на чемпионате Европы не будет судей-женщин

27 Апреля 2024 • 01:49 Комментировать

Предстоящий чемпионат Европы по футболу пройдёт без арбитров-женщин - и это сильно беспокоит определённые круги в озабоченной эмансипацией и прочими подобными делами Европе. Общие мысли по этому поводу выразил Эрик Боргини, президент федеральной комиссии французских арбитров:

- Тот факт, что на чемпионате Европы не будет арбитров-женщин - это очень плохой сигнал, - заявил он.

Даже Стефани Фраппар, работавшая в Лиге чемпионов и на чемпионате мира в Катаре, провела не очень удачный с профессиональной точки зрения год, и, как следствие, не получила престижную работу.


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Евро-Футбол.Ру,
Стефани Фраппар
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