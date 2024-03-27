Гладилин считает, что Грузия на Евро-2024 сможет побороться за выход из группы

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о том, какие шансы у сборной Грузии успешно преодолеть групповой этап и пробиться в плей-офф турнира.

По словам Гладилина, грузинской сборной досталась равная группа, где каждая команда может победить любого своего соперника по групповому этапу.

- Грузия - этo команда хорошегo класса, у них в группе нет суперкоманд, любая может обыграть любую, так что здесь шансы на выход из группы есть, можно побороться, - цитирует Гладилина «Газета.ру».

Гладилин отметил, что даже невыход сборной из группы не будет для них трагедией.

Напомним, грузинская команда на главном европейском международном турнире сыграет в одной группе с португальцами, чехами и турками. Евро-2024 пройдёт в Германии предстоящим летом. Ранее Грузия не преодолевала квалификационный этап и не участвовала на больших турнирах.