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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гладилин считает, что Грузия на Евро-2024 сможет побороться за выход из группы

27 Марта 2024 • 20:03 Комментировать
Грузия
0:0
Греция

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о том, какие шансы у сборной Грузии успешно преодолеть групповой этап и пробиться в плей-офф турнира.

По словам Гладилина, грузинской сборной досталась равная группа, где каждая команда может победить любого своего соперника по групповому этапу.

- Грузия - этo команда хорошегo класса, у них в группе нет суперкоманд, любая может обыграть любую, так что здесь шансы на выход из группы есть, можно побороться, - цитирует Гладилина «Газета.ру».

Гладилин отметил, что даже невыход сборной из группы не будет для них трагедией.

Напомним, грузинская команда на главном европейском международном турнире сыграет в одной группе с португальцами, чехами и турками. Евро-2024 пройдёт в Германии предстоящим летом. Ранее Грузия не преодолевала квалификационный этап и не участвовала на больших турнирах.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Валерий Гладилин

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