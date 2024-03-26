Бывший игрок сборной Грузии Гануграва: «В матче с Грецией всё может решить один эпизод»

Бывший игрок сборной Грузии Георгий Гануграва в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча национальной команды против Греции за право принять участие в чемпионате Европы.

«Сегодня день, который мы ждали очень давно, и мы надеемся, что после матча будет повод отметить успех. Греция очень непростой соперник, будет очень сложная игра, в ней всё может решить один эпизод. Нам остаётся только верить в себя и домашнюю поддержку. В сборной собраны классные игроки, всё в их руках», — сказал Гануграва.

Матч Грузия — Греция состоится сегодня, 26 марта, в Тбилиси. Начало — в 20:00 по московскому времени.