Известно расписание матчей сборной Грузии на Евро-2024

Вечером вторника сборная Грузии в серии пенальти смогла обыграть сборную Греции в Тбилиси (4:2) и впервые в истории страны выйти на чемпионат Европы. Таким образом, стало известно расписание как минимум первых трёх матчей грузинской команды на грядущем первенстве в Германии.

18 июня: Турция – Грузия (Дортмунд);

22 июня: Грузия – Чехия (Гамбург);

26 июня: Грузия – Португалия (Гельзенкирхен).

Напомним, что попали грузины в квартет F, который уже был сформирован по итогу частичной жеребьёвки в прошлом году.

Больше подробностей о победной игре грузинской команды против греков – в нашем отчёте.