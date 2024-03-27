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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок сборной Грузии: «Работа по улучшению футбола в стране даёт результат» эксклюзив

27 Марта 2024 • 17:31 Комментировать
Грузия
0:0
Греция

Бывший игрок сборной Грузии Ираклий Дзария специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился пока ещё свежими эмоциями после выхода грузинской команды на Евро-2024.

«Это невероятное счастье для каждого жителя Грузии, наша команда сделала то, о чём мы так мечтали. Мы, наконец-то на чемпионате Европы! Многолетняя работа по улучшению футбола в стране приносит результат, мы это видим и должны работать еще. Теперь очень хочется достойно выступить и на чемпионате Европы, нам это по силам», - говорит Дзария нашему корреспонденту.

Сборная Грузии минувшим вечером вторника в серии пенальти обыграла дома сборную Греции (0:0,4:2) и впервые в истории страны после обретения независимости вышла на крупный футбольный турнир - чемпионат Европы по футболу, что состоится в 2024 году в Германии.

Хвича тремя словами прокомментировал выход Грузии на Евро-2024

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Ираклий Дзария

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