Хвича – в основе сборной Грузии на битву с Грецией за билет на Евро-2024

Во вторник сборные Грузии и Греции разыграют путёвку на чемпионат Европы – 2024 в финале своего пути стыковых матчей. Главная звезда грузинской сборной – атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия – выйдет на поле с первых минут.

Полностью стартовый состав сборной Грузии выглядит так: Мамардашвили, Кверквелия, Кашия, Давали, Шенгелия, Какабадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Зивзивадзе.

Матч между сборными Грузии и Греции стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.