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Хвича – в основе сборной Грузии на битву с Грецией за билет на Евро-2024

26 Марта 2024 • 19:06 Комментировать
Грузия
0:0
Греция
1 3.50 X 3.05 2 2.35
1-й тайм

Во вторник сборные Грузии и Греции разыграют путёвку на чемпионат Европы – 2024 в финале своего пути стыковых матчей. Главная звезда грузинской сборной – атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия – выйдет на поле с первых минут.

Полностью стартовый состав сборной Грузии выглядит так: Мамардашвили, Кверквелия, Кашия, Давали, Шенгелия, Какабадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Зивзивадзе.

Матч между сборными Грузии и Греции стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Хвича Кварацхелия

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ГРУЗИЯ ГРЕЦИЯ
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