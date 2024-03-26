Сборная Греции пропустит третий Евро подряд

Сборная Греции в Тбилиси не смогла справиться со сборной Грузии. Кавказская команда при оглушительной поддержке своих трибун обыграла греков в серии послематчевых пенальти (4:2) по итогу нулевой ничьей в основное время и овертайм.

Любопытно, что сборная Греции пропустит уже третий чемпионат Европы подряд. «Эллины» не выходили на Евро в 2016, 2020 годах. Последнее участие сборной этой страны на европейском первенстве датируется 2012 годом. А в 2004 году греки, напомним, становились чемпионами Европы.

Сборная Грузии же впервые в истории вышла на крупный футбольный турнир после обретения независимости.