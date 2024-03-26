Сборные Грузии и Греции не забили друг другу в основное время, команды ждёт овертайм

В Тбилиси вечером вторника за путёвку на Евро-2024 отчаянно сражаются сборные Грузии и Греции. По итогу двух таймов основного времени счёт так и не был открыт, в итоге команды ожидает овертайм.

Напомним, что на пути в финал Пути С стыковых матчей на Евро-2024 грузинская сборная в полуфинале уверенно обыграла сборную Люксембурга дома (2:0). Греки же покуражились в игре против сборной Казахстана и учинили команде домашний разгром (5:0).

Следить за ходом овертайма можно в текстовой трансляции на нашем портале. Путёвку в Германию завоюет лишь одна команда пары. Пока лишь с уверенностью можно сказать, что название победившей сборной начинается с буквы «Г».