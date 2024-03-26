Грузия едет на Евро-2024: Команда Кварацхелии затащила путёвку, отцепив Грецию по пенальти

Сборной Грузии оставался один шаг для исторического попадания на чемпионат Европы. Кавказской команде надо было в домашнем матче обыграть сборную Греции.

В полуфинальном стыковом матче Грузия прогнозируемо выиграла у Люксембурга. Теперь подопечным Вилли Саньоля предстояла более серьёзная задача. Фаворитом отчётного матча была сборная Греции, прилично обгоняющая команду Грузии в рейтинге ФИФА. При этом матч проходил в Тбилиси.

Греция в полуфинальном стыке справилась со сборной Казахстана. Да и не просто справилась, а одержала с запасом разгромную победу – 5:0. Таким образом, не получилось постсоветского противостояния между Грузией и Казахстаном. Эти команды раньше никогда не попадали на чемпионаты Европы и мира.

Первый тайм на стадионе Бориса Пайчадзе прошёл неинтересно для тех, кто любит голевые моменты. Хотя динамики хватало. Греки начали поактивнее. Потом хозяева полуопасно исполнили стандарт – на дальней штанге Двали недостаточно дотянулся до мяча головой и нормальный удар нанести не сумел.

Цимикас у греков то бил, то отдавал – бесполезно. В конце тайма поднажали грузины. Кварацхелия слева со штрафного приложился прилично, и Влаходимос отвёл угрозу на угловой. Уже после свистка на перерыв возникла массовая стычка. Отмахнувшийся Хвича карточку не получил, а запасному вратарю хозяев Лории прилетело прямое удаление.

Чем дальше продвигался второй тайм, тем компенсированное время казалось всё более неизбежным. Раскрываться игра никак не хотела. Греки надёжно взяли инициативу, но подачи и удары у них по-прежнему были холостые. И у грузин контратаки оставляли желать много лучшего. То Хвича мяч потеряет, то офсайд какой-нибудь, то ещё что-то.

На последних минутах основного времени сборная Грузии потеряла Шенгелию из-за травмы – его унесли на носилках. Последние попытки вырвать победу без овертайма не принесли никому успеха. Иоаннидис головой ударил совсем не в створ. Кварацхелия включил дриблинг и отправил парашют с рикошетом в руки Влаходимоса. Со штрафного Хвича пульнул в стенку.

В первом дополнительном тайме команды стремились наверстать опасные моменты. Мамардашвили вытащил опасный удар Бакасетаса, а Мавропанос головой угодил в перекладину. Давиташвили замыкал в створ, а Влаходимос выручил «эллинов». После мини-перерыва стало чуть попроще. Хвичу заменили из-за травмы. Дошло до серии пенальти.

Забей Микаутадзе на 120-й минуте с шестнадцати метров – было бы иначе. Но правее створа проскочил мяч. Поэтому – перестрелка одиннадцатиметровыми. Первой била сборная Грузии. Кочорашвили – гол (1:0 по пенальти). Мамарадшвили отразил попытку Бакасетаса (1:0). Давиташвили рискованно забил по центру (2:0). Масурас – в левый угол (2:1).

Микаутадзе промазал – вообще не попал в створ, хотя Влаходимос там кинулся в другую сторону (2:1). Бухалакис по центру сравнял счёт (2:2). Двали поразил правый угол (3:2). Якумакис не попал в левый угол (3:2). Ну и решающий пенальти на исполнение в левый угол отправил Ника Квеквескири (4:2). Сборная Грузии впервые в истории попала на чемпионат Европы.

Кирилл Иванцов